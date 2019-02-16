انت الان تتابع تفاصيل خبر "السترات الصفراء" تستعد للتظاهر مجدداً.. ومقاضاة أحد رموزها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 09:51 صباحاً - قاضت محكمة فرنسية في باريس أحد رموز حركة "السترات الصفراء" بتهمة تنظيم تظاهرات غير قانونية، في ظل استعداد الحركة للأسبوع الرابع عشر على التوالي من الاحتجاجات الأضخم بالبلاد.

واعتُقل إريك درويه، لتنظيمه تظاهرات يومي 22 ديسمبر و2 يناير الماضيَين، في باريس، دون إبلاغ السلطات بها، بحسب موقع "إيرو نيوز".

واعترف درويه بأنه لم يتبع القانون، قائلاً أمس الجمعة: "إنه لا يعتبر نفسه منظِّماً للاحتجاجات".

وطلب المدعي العام في باريس فرض غرامة على درويه قدرها 500 يورو (563 دولاراً)، وسجنه شهراً مع إيقاف التنفيذ، وسيعلَن قرار المحكمة في 29 مارس المقبل.

ويعد درويه رمزاً معروفاً من رموز الحركة، إذ يدعو بشكل متكرر إلى التظاهرات، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخطط محتجو "السترات الصفراء" لاحتجاجات جديدة اليوم السبت وغداً الأحد، في باريس ومدن أخرى، لإدانة سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 نوفمبر الماضي، تنديداً بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.

ورغم إلغاء الحكومة الزيادات المقررة في أسعار الوقود، فإن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ وما تزال مستمرة، وبسقف مَطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.