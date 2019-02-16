رسمات ايلاينر بحسب شكل العين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 12:01 صباحاً - تهتم كل سيدة كثيراً بـ رسمات الايلاينر الذي يعتبر أحد أهم تقنيات المكياج المستخدمة لتحديد العين وإبراز جمالها بطريقة لائقة وخلابة،

ولكلّ شكل من أشكال العيون له مكياجه، سواء من جهة الظلال وطريقة رسمها وكذلك خطوط الايلاينر.



كيف يرسم الآيلاينر وفق شكل العين؟



العيون اللوزيّة

هي من الأشكال التي تليق بها الكثير من رسومات الايلاينر والظلال. الكحل في داخل العين مع الآيلاينر على خطيّ الرموش يزيدان من سحر العيون اللوزيّة. يمكن توزيع الظلال على العيون اللوزية بطرق شتّى ومبتكرة وفق المناسبة التس ستحضرها السيّدة.

العيون الضيقة

لا تتحمّل العيون الضيّقة الكثير من خطوط الايلاينر العريضة والماسكارا المكثفة، بل مكياج خفيف وفاتح مع طبقات خفيفة من الماسكارا لإطالة الرموش أو الاكتفاء بخطّ رفيع جدّاً من الآيلاينر على خطّ الرموش العليا مباشرة أو التخلّي تماماً عن الايلانير.





العيون المتقاربة

لا تقرّبي خطّ الايلاينر على الزوايا الداخليّة كي لا تضيق العيون أكثر. اكتفي بتحديد العيون من الخارج فقط بدءاً من منتصف خطّ الرموش العلويّ ومدّدي الخطّ قليلاً نحو الخارج من أجل سحب العين إلى الخارج ومنحها المزيد من المسافة



العيون المتباعدة

على عكس سابقتها، وزّعي الايلاينر على كامل حدود العينين لإبراز جمالهما واحرصي على مدّ خطّ الايلاينر على الزوايا الداخليّة من الأعلى والأسفل ومدّ الخطّ إلى خارج العينين برسم مجنّح يعزّز من جمالهما.

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