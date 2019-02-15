نشر المُخرج مجدي الهواري، طليق الفنانة غادة عادل، صور عدة، لجينيفر أنيستون، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وقال الهواري تعليقا على الصورة، "النهاردة جينيفر أنيستون بتم 50 سنة.. أومال عندنا في المنطقة العربية يبقي عمرها 30 وتبدأ تكتب وصيتها".
وتفاعل بعض المتابعين مع المنشور، معلقين: "والله غادة أحلى"، و "غادة أحلى منها"، وربما وافقته طليقته الرأي، حيث سجلت "عادل" إعجابها بالمنشور والصور.
وكانت غادة، قد أعلنت منذ عدة أشهر خبر طلاقها من الأخير، من خلال نشرها جلسة تصوير جديدة، مُعلنة خبر الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلاقهما| مجدي الهواي يتغزل في جينيفر آنيستون.. وغادة عادل "مُعجبة بكلامه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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