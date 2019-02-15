فستان دون بطانة..إطلالة مايا دياب بحفلها في عيد الحب

أحييت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، أمس، حفلًاغنائيًا، بإحدى فنادق القاهرة الكُبرى، بمناسبة عيد الحُب.

وتألقت الفنانة، بفستان أبيض، بتوقيع مصمم الأزياء، نيكولا جبران، له أكمام طويلة ورقبة، كما تميز بفتحة ساق طويلة، بدون بطانة.

كما اعتمدت على حذاء بنفس اللون، وأقراط لامعة، مع شعر منسدل بأطراف مموجة، ومكياج مطفي ترابي.

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أحيت حفلها، أمس، وتألقت بعدة أغنيات، كما حضر الحفل عدة مشاهيرة، وبعض الشخصيات العامة.

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