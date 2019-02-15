هل الولادة في الشهر الثامن أخطر من السابع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يعتقد كثيرون أن الولادة في الشهر الثامن من الحمل أخطر من السابع، فهل هذا الأمر صحيح؟

يقول الدكتور ماجد أبو سعدة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، إن ما يعتقده كثيرون بأن الولادة في الشهر الثامن أخطر من السابع "معتقد خاطئ"، مؤكدا أن الولادة في الشهر الثامن أفضل من السابع، لأن كلما ازداد عمر الطفل كلما كان ذلك أفضل وأصح له.

وأوضح أبو سعدة، أن هناك حالات كثيرة وضعت جنينها في الشهر الثامن، ولم يصب المولود أي ضرر، لافتا إلى أن الطفل كلما ولد مبكرا كلما زادت فرص احتياجه للحضانة أكثر.

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