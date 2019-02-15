بـ«صورة طفل ودعاء للبنات».. شيرين توضح حقيقة حملها: «ادعوا لي»

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تدوينة قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أعربت فيه عن أملها في الحمل من زوجها الحالي حسام حبيب.

جاء ذلك في تدوينة كتبتها، أمس، في عيد الحب، قالت خلالها: «يارب احفظلي الهدايا اللي أنت ادتهالي مريم وهنا وحسام واجعلهملي ذرية صالحة عايزاكم تدعولي ربنا يرزقني بأطفال من حسام ويحفظنا من كل مكروه».

وكانت شائعات عديدة، طالت الفنانة شيرين وزوجها حسام حبيب بشأن الحمل، بعد زواجهما المفاجئ في أبريل 2018، خاصة في ظل التزامهما الصمت فترة طويلة، حتى نفيها خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني، بعد سؤالها عن الحمل والذي ردت فيه: "ماينفعش كل المطربات يحملوا فى نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا نيكست".

​