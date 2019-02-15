إليكِ حقائب على شكل مغلّف مستطيل عاموديًا

حقائب على شكل مستطيل عامود موضة ربيع 2019إذا كنتِ تبحثين عن حقيبة "Cross-bag" جديدة لتنكّه إطلالاتكِ مع قدوم موسم ربيع 2019، رصدنا لكِ حقائب على شكل مغلّف مستطيل عاموديًا، حيث لفتنا هذا الشكل في أكثر من تصميم تمّ إصداره في الآونة الأخيرة، 5 تصاميم مختلفة من هذه الحقيبة المبتكرة، ستميّز لوككِ وستعطيه نبض كاجوال-شيك، كما يمكنكِ اعتمادها من الصباح حتّى المساء، استثمري أموالكِ في واحدة منها على الأقلّ وابدئي بتنسيقها في أسرع وقت.نصائح لاعتماد هذه الحقيبة:- سلّطي الضوء عليها في الإطلالة.

بما أنّها حقيبة ناعمة وصغيرة، فعليكِ تنسيقها بطريقة تبرز فيها هذه القطعة، لذلك لا تعتمديها مع تصاميم واسعة أو كبيرة الحجم، يمكن أن تطغى عليها في الإطلالة.- لا تضعي بداخلها الكثير من الأغراض.

هذا الشكل من الحقائب لا يحتمل الكثير من الأغراض، لأّنّها ستفقد شكلها الرفيع إذا وضعت أشياء كبيرة في داخلها، وفي بعض الحالات قد يتأذّى قماش الحقيبة.- نوّعي في طريقة حملها

يمكنكِ في أيّ وقت تحويل حقيبة الـ""Cross-bag على شكل مغلّف إلى كلاتش، أو إلى "Side-bag"، كما يمكنكِ أن تلفّي حمّالتها حول معصمكِ وكأنّها سوار، بما أنّها رفيعة وصغيرة، يمكنكِ التنويع بطرق حملها.

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