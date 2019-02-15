اللون المعدني الذهبي أحدث موضة في موسم 2019

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القاهرة - لايف استايل
اللون المعدنيّ الذهبي لم يعد حكراً على اللوكات المسائية فحسب ولكن بإمكانكِ اعتماد هذا اللون بالذات في مختلف إطلالاتكِ النهارية، ومن دون أن تبدي متكلّفة. في الواقع، هذا الموسم قدّمت دور أزياء عدّة تصاميم باللون المعدنيّ الذهبيّ، مناسبة للشوبينغ أو لدعوة غداء.
إن كنتِ تحبّين الأسلوب الأنثوي، اختاري فستاناً كاجوال باللون المعدني الذهبي ونسّقيه مع حزام عريض، للمسة من العصرية تماماً كلوك Michael Kors. إن كنتِ تميلين إلى الستايل الرياضي، ما رأيكِ أن ترتدي سروالاً مريحاً باللون المعدني الذهبيّ مثل لوك Dondupp. هذا التصميم مناسب للشوبينغ، فهو عمليّ وغير ضيّق. إن كنتِ مدعوة إلى غداء عمل وتريدين التألّق ولكن من دون مبالغة، نسّقي المعطف باللون المعدني الذهبي مع ملابسكِ المفضّلة، تماماً مثل لوك Osman.
ننصحكِ، بألّا تعتمدي ألوان صارخة مع اللون المعدني الذهبي حتّى لا تكون إطلالتكِ مبالغ بها عند النهار. الجئي دائماً إلى تنسيق هذا اللون مع نقشات وألوان هادئة ومناسبة تماماً للوكاتكِ اليومية.
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