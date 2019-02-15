بعد نجاحها في القاهرة.. علاء التونسي يعقد ورشة تجميل جديدة بدبي

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حقق خبير التجميل، علاء التونسي نجاحا كبيرا في ورشته التي عقدها في أكتوبر الماضي بالقاهرة، وبناء على طلب متابعيه من العديد من الدول العربية، بدأ أمس، في دبي فعاليات الدورة الجديدة لخبير التجميل الشهير علاء التونسي بحضور عدد هائل من المصريين والعرب.
ويعقد التونسي ورشته بمشاركة عدد من الفنانات على مدار يومين 14 و15 فبراير الجاري، في مركز الدانة للتدريب بدبي، كما يتحدث عن أسرار فن المكياج، والذي أصبح في الوقت الحالي ليس مجرد مجموعة من الألوان يتم وضعها على الوجه، وإنما هو عامل رئيسي في إبراز الجوانب الجذابة في وجه المرأة، بل ويجعلها أكثر جمالا.
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