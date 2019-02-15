قائمة بالملابس الأساسية والرائجة التي عليكِ شرائها في 2019

كثيرةٌ هي فترات الحسومات خصوصاً في بداية العام فتبدأ أشهر التسوّق في كلّ من دبي وقطر مع مطلع العام الجديد وتبقى حتّى آخر يناير، ليبدأ بعدها مهرجان "هلا فبراير" في الكويت. تنتهي فترة لتبدأ بعدها أخرى على مدار السنة. عليكِ أن تستفيدي من هذه التخفيضات بذكاء لتضيفي النواقص إلى خزانتكِ ولتتبعي آخر الصيحات بأقلّ الأسعار. ومع تبدّل الصيحات وظهور صرعات جديدة، حضّرنا لكِ قائمة بالملابس الأساسية والأخرى الرائجة التي عليكِ شرائها عند الحسومات وامتلاكها في العام 2019.

التصاميم الأساسية

الحقيبة السوداء الكلاسيكية

واحدة من القطع التي لا يمكنك التخلّي عنها، وهي عابرة في كلّ مكانٍ وزمان وتجدينها في كلّ المواسم، هي الحقيبة السوداء الكلاسيكية. يمكنكِ أن تدخلي ألواناً أساسية لحقيبتك من تدرّجات البيج، أم من خلال وشاح صغير يقترن بالشنطة. من جهةٍ أخرى يمكنك اختيارها باللون الرمادي الداكن لتكسري روتين الأسود. استثمري الأموال في فترة التخفيضات لتبتاعي شنطة من ماركة عالمية وذات جودة فاخرة بما أنّها ترافقكِ دائماً، فهذه فرصتك لتحصلي عليها بسعر أقلّ.

القفطان العصريّ الكاجوال

إذا كنتِ صاحبة أسلوب شرقي فالقفطان قطعة لا مفرّ منها في خزانتكِ. لا تنتظري فقط شهر رمضان لترتديها بل زيّني إطلالتكِ بها في كافة الأوقات. للوك منعش وغير تقليديّ ابتاعي في فترة الخصومات قفطان بلمسة عصريّة وكاجوال، واتركيه في خزانتكِ للوقت المناسب.

أحذية الـKitten Heels

هي الأحذية ذات الكعب الذي لا يتعدّى طوله الـ5 سم. سيعيد حذاء الـKitten Heel روح الستّينيات للوكاتكِ بطابع عصري ومريح، لكن عليكِ أن تتقني تنسيقه لكي لا تقعي في خطأ الإطلالة القديمة الطابع. عليكِ الانتباه للشكل الذي يليق بقامتكِ، فإن كان شكل هذا الحذاء مروّس من الأمام فهو يناسب قصيرات القامة، أمّا بشكله المربّع الذي رأيناه في المجموعات التحضيرية لخريف 2019 فيليق بصاحبات القامة الأطول. استفيدي من الحسومات هذا الشهر واقتني حذاءً سيضيف نفحة عصرية لإطلالاتكِ.

فستان سهرة للمناسبات

فترة الحسومات هي الوقت الأنسب لتحضّري إطلالاتكِ للمناسبات، فيمكنكِ شراء الفساتين بسعر أقلّ. بالطبع تمتلكين فستان واحد أسود على الأقلّ، ولكن هذه فرصتك لتضمّي موديلاً آخر. أمّا الفساتين الطويلة ذات الطابع البسيط للمناسبات، فاشتريها خلال شهر الحسومات ونسّقيها بطرق مختلفة بحسب المناسبة.

السترة بنقشة المربعات

صحيح أنّ السترة بنقشة المربعات هي من القطع الرائجة حالياً ولكن برأينا ستصبح قطعة أساسية قريباً جدّاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتماشى مع قطع ملابس أخرى بسهولة وتخلق روحاً عصريةً في التنسيق، مثل تنسيقها مع نقشة أخرى أو مع ألوان النيون. لذلك عليكِ الاستفادة من الحسومات وشرائها في أسرع وقت لتبدئي باعتمادها على طريقتكِ.

سروال جينز بأسلوب الـBootcut

السروال الذي يتمسّك بخزانتكِ ولا يتركها أبداً هو سروال الدنيم بقّصاته المختلفة. لكن الجينز ذات القصّة الضيقة من الأعلى والمتّسعة من الركبة إلى الأسفل لا مفرّ منه، لأنّه يليق بجميع الأجسام ويزيد قامتكِ طولاً. يمكنكِ في أيّ وقت تنسيق هذه القطعة بطريقة عصرية تحاكي الصيحات الرائجة. استفيدي من التنزيلات وضمّي جينز الـBootcut لخزانتك!

تصاميم رائجة

سروال الخصر العالي

من الملابس الرائجة جداً هذه السنة والتي رأينها على منصّات عرض ربيع 2019 وفي المجموعات التحضيرية لخريف 2019 هي السراويل ذات الخصر العالي التي ترتفع عن منطقة الصرّة. حتى ولو بطلت موضة هذا الشكل من البنطال، يمكنكِ الاستمرار في ارتدائه من فترة لأخرى فهو يزيد القامة طولاً ويمكنك تنسيقه بطابع كاجوال أو رسمي. لا تتردّدي في شرائه خلال الحسومات.

الحزام العريض

إلى جانب الحزام الرفيع الذي يعتبر من بين أساسيات أكسسواراتكِ، لا ضرر في إضافة لمسة مشاكسة للإطلالات من خلال حزامٍ عريض سيزيد إطلالتكِ عصرية. رأيناه كثيراً على منصّات العرض وفي إطلالات الفاشينيستا، لذا استفيدي من الحسومات وضمّيه لأكسسواراتكِ.

الحذاء الشفاف

لا يزال حذاء الـ PVC مستمرّاً في مجموعات ربيع وصيف 2019 بأشكال مختلفة، ليشكّل اقتراحاً بديلاً عن الأحذية باللون الحيادي. يتماشى مع كافة ألوان الملابس وسيكون بديلاً عصرياً في الوقت نفسه. بالطبع على حذائك الشفاف أن يكون ذات جودة عالية لكي تبدو الإطلالة مرتّبة وغير مبتذلة، لذلك استفيدي من الحسومات واختاري حذاء الـPVC من ماركة عالمية وجودة عالية.

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