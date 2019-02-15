نشر الفنان اللبناني نيكولا معوض، مقطع فيديو جديد، خلال زيارته لمستشفى بهية، لدعم مريضات سرطان الثدي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "معوض" في مقطع الفيديو، الذي لم يتجاوز الـ20 ثانية، وسط محاربات السرطان، خلال اللعب بـ"بلالين" معه.
وعلق الفنان اللبناني على الزيارة، قائلا: "زلاغيط وفرح وحزن ودموع وضحك، وأهم شي الحب"، متابعًا: "الحُبّ يلّي حسّيتو من هالستّات المُناضلات يلّي تعرّفت علَيهن اليوم، هوّي بحدّ ذاته نعمة عظيمة. الله يسعدكُن ويحميكُن".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| نيكولا معوض لمحاربات السرطان في"بهية": "الله يسعدكن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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