بالصور| لقطات رومانسية لخالد الصاوي وزوجته على "موتوسيكل"

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خضع الفنان خالد الصاوي لجلسة تصوير حديثة رفقة زوجته لصالح إحدى المجلات، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، بعدسة المصور علاء نذير.
ونشر "الصاوي" الصور عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلالها الثنائي معًا للمرة الأولى على أغلفة المجلات، مرتديان أزياء جلدية باللون الأسود، ومستندان على موتوسيكل داخل حديقة منزله.
وينشغل خالد الصاوي حاليًا في تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، الذي يشارك فيه البطولة مع الفنان تامر حسني، ويجري الانتهاء من مرحلة التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.
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