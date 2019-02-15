من يتحكم في مشاعر الحب العقل أم القلب؟.. الطب يجيبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة
عادة ما يرتبط القلب بالحب بسبب الخفقان الذي يحدث لقلوب المحبين، كما ارتبطت الرسومات والهدايا بشكل القلوب كونها المحرك الأساسي للحب، فهل يتخذ القلب قرار الحب من تلقاء نفسه أم للعقل دور؟
الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، قال إن الحب يبدأ من المخ وليس القلب، لأنه يدرك الانجذاب عند حدوثه بين طرفي العلاقة، ويترجمه إلى إشارات يرسلها أولًا للقلب فتبدأ التغيرات والشعور بالإحساس المصاحب للحب.
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