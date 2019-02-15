القصة الكاملة لحرب «كيد النسا» بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج في الفلانتين

أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الجدل بعدد من المنشورات الغامضة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين"، عددًا من صور الهدايا التي تلقتها يوم "عيد الحب"، وكانت الهدايا عبارة عن عدد من باقات الورد الأحمر، التي ترمز للحب، إلى جانب "كارت معايدة" بداخله كٌتب عليه عبارة باللغة الإنجليزية: "أحبك يا سو".

واستعانت ياسمين بالجملة الشهيرة التي قالها الفنان محمد عوض في فيلم "أخواته البنات"، وهو يكلم عشيقته ويقول لها "سلم لي على جوزك يا إسماعيل بيه!".

وعلقت ياسمين على الصور قائلةً: "ممم وبعدين بقي، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه".

ونشرت ياسمين صورة أخرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تغني: "وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان إرجع يا زمان".

ويبدو أن زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة، الذي تزوج من الفنانة ريهام حجاج اعتقد أنه المقصود من "منشورات ستوري" طليقته السابقة، فنشرت حجاج فيديو عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها.

وقال "حلاوة" خلال مقطع الفيديو: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

وردت ياسيمن عبدالعزيز في منشور آخر: "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟".

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