بالصور| «مسمار وصامولة تصل لـ550 جنيها».. موضة الأقراط في 2019

نشر موقع "ETSY" مجموعة جديدة من الأقراط الخاصة بربيع وصيف 2019، المعمولة من خامة Stainless Steel المقاومة للصدأ، والتي جاء تصميمها بشكل مميز على هيئة مسامير مختلفة.

وذكر الموقع، أن الأقراط الجديدة المميزة يمكن تصنيعها من خامات مختلفة سواء كانت الذهب أو الفضة أو غيرها، وتتراوح أسعارها من 1 دولار إلى 30 دولارا أي ما يعادل نحو 500 جنيهًا للزوج الذهبي، كما يمكن تزيينها بالفصوص، ويمكن ارتداء الأقراط مع الملابس الكاجوال.

ووضع الموقع، صورًا مختلفة لتصاميم من الأقراط المميزة بتصاميمها الرشيقة، مقسمة إلى قطعتين "بريمة أسطوانية والحلق".

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