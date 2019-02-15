نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها بإطلالة كلاسيكية سوداء، تهنئ متابعيها وأسرتها وأصدقائها بعيد الحب. وكتبت نرمين تدوينة عبر «انستجرام»: «الحب للأسرة والعائلة.. كل عام وأنتم بخير». وكان أخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، في برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، بعد النجاح الواسع الذي حققته في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة». ​

كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أسود.. نرمين الفقي تحتفل بـ«الفالنتين»: الحب للأسرة والعائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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