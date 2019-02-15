مجموعةُ جيسون وو لخريف 2019.. عصريّة وأنيقة وفاخرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام المصمّم، جيسون وو، بتقسيم خطّه، فأصبحتْ جيسون وو، كولكشن خطّه الفاخر، وجيسون وو، خطّه المعاصر، في العام الماضي، وخلال عرض تشكيلته الجديدة، لخريف 2019 قال: "جيسون وو هو تكملة لخطي الفاخر".

ومن خلال خطّه المعاصر، أجاب "وو" على السؤال التالي: ماذا ترتدي المرأة، عندما لا تكون في حدث، أو على السجادة الحمراء؟

وتحدّث المصمّم جيسون أيضًا، عن عقوده المفضّلة، وهي الأربعينيات والخمسينيات، وكلاهما مصدر إلهامه دائمًا، ليس بالنسبة للصّور الظليّة، بل، بالأناقة والرقيّ، التي ميّزت تلك الفترة.

وتضمّنتْ المجموعة، فستانًا ناعمًا من الشيفون بطبعة الورود الحمراء، يتميّز بتفاصيل الورود أسفل الكتفين والياقة، كما قدّم المصمّم بلوزة، بنمط مماثل، بالإضافة إلى قميص فستان طويل.

ويعرض "وو"، على توفير الكثير من الخيارات لعملائه، مقابل أسعار في المتناول، دون أنْ يتخلّى عن طابع الحرفية العالية، التي تُعرف به علامته.

وتضمّ مجموعة "جيسون وو"، فساتين أنثوية، بقصّة ماكسي، وأكمام طويلة من الحرير والساتان والدانتيل، إلى جانب معطف طويل، مصنوع من الفرو الفاخر، وقطع صوفية، بالإضافة إلى القطع الرجالية، كبدلات البنطلون المخطّطة، والمطبّعة بالكاروهات، والقطع الجلدية، كفستان ملتفٍّ، وبنطلون كيلوتس.

اكتشفي معنا، مجموعة جيسون وو، لخريف 2019، وشاركينا رأيكِ.