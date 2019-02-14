بالفيديو| ناهد السباعي تحتفل بالفلانتين مع منى زكي بالرقص في "الجيم"

نشرت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو، خلال تواجدها، في صالة الجيم، بصحبة الفنانة منى زكي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "ناهد" و"منى"، بأزياء رياضية، أثناء استعدادهن للرقص على الأحبال، في "جيم"، ضمن احتفالهن بعيد الحب "فلانتين".
وعلقت الفنانة على مقطع الفيديو، قائلة: "صباح جميل مع السيدات الحسناوات، في يوم عيد الحب"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.
وحصدت المادة المصورة، على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات، المعجبة بالنشاط الرياضي للفنانتين.
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