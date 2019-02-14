حرص الفنان محمد حماقي، على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه مع زوجته، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق على الصورة، بقوله "عيد حب سعيد يا حبي، أتمنى تعرفي قد إيه أنا بحبك، أنا مبسوط جدا إنك تكوني في حياتي"، وانهالت تعليقات متابعيه على الصورة متمنين لهما السعادة.
وكان محمد حماقي طرح ألبومه حيث صدر الألبوم وهو يحتوي على 20 أغنية، وبمجرد طرح ألبوم محمد حماقي أصبح "تريند"، إلى جانب أنه حقق نجاحا كبيرا على "يوتيوب" في عدد المشاهدات.
كانت هذه تفاصيل خبر حماقي يحتفل مع زوجته بعيد الحب: "أتمنى تعرفي أد ايه أنا بحبك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.