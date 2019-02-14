"بالفونغ شوي"..نصائح لجذب شريك حياتك في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

عيد الحب من أكثر المناسبات التي ينتظرها العشاق لإظهار مشاعرهم، واهتمامهم بشريك حياتهم، فيختار بعضهم شراء الهدايا التي يطغي عليها اللون الأحمر، ويفضل الآخرين التعبير بالكلمات في عشاء رومانسي، في حين أن هناك البعض يتمني أن يدخل في علاقة حب تضيف لحياته سعادة وجمال.

قدمت المهندسة سالي القطبي، استشاري طاقة المكان، بعض النصائح لجذب شريك الحياة المناسب، وتعزيز مشاعر الحب بين الطرفين حسب فلسفة " الفونغ شوي".

ونصحت سالي القطبي، بإتباع بعض النقاط التي تساعد على جذب الشريك الحياة، وتتمثل في:

1-الاهتمام بمكان السرير الخاص بك، وتجنب أن يكون مكان السرير ملاصق للحائط، لأنها وضعية الحماية، وهذا الوضع يعطي رساله للكون، أنه مدعوم وغير محتاج الى سند، لذلك يفضل وضع السرير في حالة توازن، بحيث يرى فيها الشخص الباب لكن ليس في خط مباشر معها، وفي نفس الوقت يكون يمين ويسار السرير في حاله توازن، أي ما يوضع على اليمين يكون ذاته على اليسار من " كومودينو ، أو اباجورة، او فاز"، وغيرها .

2-اختيار الألوان التي تجذب الحب مثل اللون الروز، والخوخي، أو المشمشي، فاللون الخوخي من أفضل الألوان التي تجذب الأخرين، وفعال في جذب شريك الحياة، في حال تم اعتماده في طلاء الغرفة يفضل أن يكون في السقف أو أحد أضلاع الغرفة فقط.

3-ضع في الزاوية التي تقع اقصى يمين الغرفة لوحات ذات مدلول يرمز الى الحب من صور رومانسية، أو تماثيل تعبر عن الحب، لأنها تعطي تأثر كبير على الجزء العقل اللاوعي، وتساعد على جذب أحداث مشابهة.

4-يفضل وضع زوج من الشموع الحمراء في الغرفة، لجذب شريك الحياة.

5-عليك معرفة ذاتك جيدًا، وإعطائها الكثير من الحب فعلي سبيل المثال اشتري لنفسك باقة من الزهور أو بعض الهدايا التي كنت تتمنى الحصول عليها.

وقدمت المهندسة سالي القطبي، بعض نصائح للمتزوجين في عيد الحب لزيادة الطاقة الإيجابية ومشاعر الترابط والحب لديهم:

1-احرص على عدم وضع صورة العائلة في الغرف، والاكتفاء بوضع صورة للزوجين فقط.

2-يفضل اشعال الشموع التي ترفع طاقة المكان الإيجابية.

3-عند الاحتفال بالفلانتين اختيار الألوان النارية، التي تزيد من مشاعر الحب والعاطفة، فعلي سبيل المثال اختار الستائر والمفارش باللون الأحمر، وأكدت سالي القطبي، على ضرورة استخدام اللون الأحمر فقط في عيد الحب، لأنه من الألوان القوية غير المناسبة للأيام العادية"

4-يفضل تعطير الغرفة باللافندر أو رائحة البرتقال.

5-عند الاحتفال بالفلانتين يفضل وضع طاولة وكرسيين كمساحة خاصة لكما، ووضع الورود والشموع على الطاولة.