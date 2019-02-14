أصالة تفاجئ جمهورها بإطلالة "غريبة" في أرض العجائب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

تعتبر الفنانة السورية أصالة واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي، فهي تحرص دائمًا على مواكبة الموضة لتلفت أنظار محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إطلالتها الاخيرة كانت غريبة وغير مألوفة لمحبيها،

ونشرت المطربة السورية أصالة صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جمعت فيها بين الكلاسيكية والعصرية، مرتدية فستان من اللون الأبيض، حمل توقيع مصمم الأزياء Tima Abid.

وعن تصميم الفستان؛ علّق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على إطلالة أصالة، قائلاً: "مش قادر أصدق أو اتقبل سوء الإطلالة، ربما أصنفها كأسوأ إطلالة لأصالة، لأن الفستان عبارة عن زحمة وعدم تناسق وحزام الـ Scoliosis التي نسقته مع إطلالتها مش حلو نهائي".

وأضاف: "المصيبة الأكبر أنها لابسة بنطلون جينز تحت الفستان، إلى جانب الحذاء الكارثي، والمكياج غير المناسب".

فيما قالت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام في تصريحات لمصراوي: "وقعت أصالة في فخ المبالغة، كان من الأفضل أن يكون التصميم سادة وخالي من أي نقوش خاصة من حزام Scoliosis والجينز، فلو كان الفستان ببطانة بيضاء وحذاء وحزام بسيط silver، كان طلع خيالي وفوق الرائع".