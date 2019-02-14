انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 قتلى و13 إصابة بانفجارين منفصلين في الأردن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 09:52 مساءً - لقي 3 أشخاص حتفهم وأُصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار لغمين قديمين في محافظة البلقاء غربي الأردن.

ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر أمني قوله إن رجلي أمن قُتلا وأُصيب 7 آخرون؛ بانفجار لغم بمنطقة نقب الدبور في البلقاء.

وأضاف أن انفجاراً آخر وقع في المنطقة ذاتها أدّى إلى مقتل رجل خمسيني وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة.

وأوضح أن بلاغاً ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الأردنية مقتل رجلي أمن (أمن عام ومخابرات)، إضافة إلى مواطن ثالث، في انفجار وقع بإحدى مناطق محافظة البلقاء (وسط)، دون إعلان عن أسبابه بعد.

وذكرت متحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان: "إنه في تمام الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي (13:55 ت.غ) من صباح الخميس، تمّ الإبلاغ عن وقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق/ محافظة البلقاء".

وتابعت غنيمات: "الأجهزة الأمنيّة المختصّة توجّهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبيّنت وفاة المواطن عبد الستّار محمود عبد الله الشرفا، أثناء عمله في المنطقة".

وأردفت: "خلال تعامل القوّة الأمنيّة المختصّة مع موقع الانفجار وقع انفجار آخر نجم عنه مقتل الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي، من الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم، من جهاز المخابرات العامّة، إضافة إلى إصابة 8 آخرين من الأجهزة الأمنيّة".

وما زال الأردن يعاني من آثار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات حرب عام 1948، في أعقاب احتلال فلسطين، التي تشترك مع الأردن في حدودها الشرقية.