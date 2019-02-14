انت الان تتابع تفاصيل خبر ما حقيقة انتشار "إنفلونزا الخيول الموسمية" في السعودية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 09:52 مساءً - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية استقرار الوضع الصحي العام فيما يتعلق بـ"إنفلونزا الخيول الموسمية"، مشيرة إلى ظهور حالات محدودة في الفترة الماضية جرى التعامل معها.

ونفت الوزارة صحة الشائعات والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوضع الوبائي لأمراض الفصيلة الخيلية، داعية ملاك الخيل إلى تطعيم حيواناتهم بلقاح الإنفلونزا "تحسّباً لأي طارئ".

وقال المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في الوزارة، إبراهيم قاسم: إن "الوضع الصحي للفصيلة الخيلية مطمئِن جداً، بعد تلقّي بلاغات محدودة بوجود أعراض مرضية تنفّسية تمثلت في سعال وإفرازات أنفية في الخيل".

وأضاف: إن "الفرق الفنية باشرت في تقصي الوضع الوبائي في مختلف المناطق، وسحب عينات من الخيل التي تعاني من أعراض، ونقلتها إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض".

و"إنفلونزا الخيل" مرض فيروسي ينتشر في فصل الشتاء نتيجة لعدم التحصين، كما أنه ليس من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا ينتقل من الحيوانات المصابة به إلى البشر.