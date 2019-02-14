"أول عيد حب تحت سقف واحد".. مشاهير يحتفلون بـ"الفلانتين" في عش الزوجية

"أول عيد حب مع بعض" شعار يرفعه بعض المشاهير اليوم في يوم عيد الحب، حيث يعتبر العيد الأول لارتباط البعض منهم ومشاركة كل منها في حياة الآخر بـ"عش الزوجية".

في التقرير التالي نوضح أبرز المشاهير يجتمعون تحت سقف واحد للمرة الأولى بعيد الحب:

- شيرين وحسام حبيب:

يعتبر عيد الحب الأول، الذي يجمع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب فى عش الزوجية، بعد أن أعلن الثنائي ارتباطهما بالعام الماضي.

- هنا شيحا وأحمد فلوكس:

يحتفل الثنائي للمرة الأولى بعيد حبهما، بعد إعلان الفنان أحمد فلوكس الاحتفال بعقد قرانه على الفنانة هنا شيحة وسط جو عائلي نهاية شهر أكتوبر الماضي.

- أحمد الفيشاوي وندى الكامل:

يحتفل "الفيشاوي" مع ندى كامل للمرة الأولى بعيد الحب، بعدما أعلن الفنان أحمد الفيشاوى ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، وكان الظهور الأول لهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة، ليعتبر زواجه من ندى كامل الزيجة الخامسة.

- منة حسين فهمي وطارق جميل:

تحتفل منة حسين فهمى بعيد الحب مع زوجها المحامى طارق جميل، بعد إعلان زواجهما أواخر العام الماضي، بعد ما جمعت منة وطارق علاقة صداقة قوية منذ أعوام، وتم عقد القران، بحضور عدد محدود من الفنانين والأصدقاء المقربين لمنة وطارق، والأهل.

- شيري عادل ومعز مسعود:

يعتبر اليوم عيد الحب الأول، الذي يجمع بين شيري عادل ومعز مسعود، بعدما أعلن الداعية ارتباطه بشيري عادل، وأثار الخبر جدلاً واسعًا بالوسط الفني وقتها.

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