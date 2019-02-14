رانيا بدوي: مشاهد الحب المزيفة على مواقع التواصل "فشخرة كدابة"

خصصت الإعلامية رانيا بدوي، حلقتها اليوم من برنامجها "كلام رنوووش"، الذي يُعرض عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، عن عيد الحب، تحت عنوان "كداب يا انستجرام".

وتناولت "بدوي" بعض مشاهد الحب المزيفة والعلاقات المصطنعة، على "السوشيال ميديا"، والتي تسعي بعض شرائح المجتمع إظهارها عن نفسها، وذكرت أن البعض يهدف إلى تصدير صور عن حياته وعلاقاته مع الآخرين بشكل يختلف عن الحقيقة مما يدفع المشاهد لتصديق الأمر وقد يحاول التقليد.

وأضافت "بدوي"، أن بعض شرائح المجتمع باتت تحرص على إثبات حالة الحب والانسجام بين الزوج وزوجته، والحبيبه وحبيبها، والترويج للسعادة والهناء الذي يعيشونه بتسجيل ذلك بالتقاط الصور ووضعها على مواقع السوشيال ميديا، موضحة أن ليس جميع ما ننشره على السوشيال ميديا يعبر بالضرورة عن حياتنا الحقيقية، فبعض الصور صادقة وبعضها مزيف، حيث إن البعض يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل "انستجرام" و"فيس بوك"، وغيرها في إظهار صورة مزيفة عن واقعه.

وأكدت أن الصور التي تُنشر الهدف منها إظهار السعادة المطلقة ورومانسية العلاقة مع الزوج، حيث يضع البعض صور للزوج وقد التفت يديه حول خصر زوجته في مشهد رومانسي جذاب، في حين تجد حياتهما في الواقع مليئة بالخلافات وعدم التفاهم، وتسعي بعض السيدات لنشر صور عن حالة حب ووئام مع الصديقات في حين بينهما غيره وحقد لا متناهيان.

وتابعت: "أمام سحر السوشيال ميديا دائما نقوم بعرض صور مخالفة لحقيقتنا، حتي أدمنا التزييف وأصبحت صور الزواج أهم من العلاقة الحقيقية بين الأزواج، بل وباتت صور الأمومة أهم من العلاقة الحقيقيه بالأبناء، فلا نهتم بقضاء وقت معهم في اللعب والنقاش".

واستطردت: "قد يعد هذا التصرف نوع من الفشخرة والتباهي، أو كيد نسا وإغاظة لباقي صديقات الشلة وإثارة غيرتهن، وربما هي نوع النقص أو حالة هروب من واقع مؤلم".

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