بالفيديو| فيفي عبده لـ شيرين عبدالوهاب: "ربنا يكفيكي شر عيون الناس"

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حوارها مع وفاء الكيلاني ببرنامجها "تخاريف"، المُذاع على فضائية "إم بي سي"، عن فيفي عبده، معبرة عن حبها الكبير لها، قائلة إنها إنسانة تحب الحياة وتعطي طاقة إيجابية للمحيطين بها.

وحرصت الفنانة فيفي عبده على الرد على ما قالته شيرين عنها، ونشرت مقطعًا من الحلقة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا، ربنا يخليكم لبعض يا شيرين أنتي وحسام ويكفيكي شر عيون الناس، كنتي منورة أنتي وحبيبتي وفاء الكيلاني وأنا كمان بحبك أوي يا شيرين وأنتي صوت مصري أصيل وجميل ودايما بنفتخر بيكي".

وتغيب الفنانة فيفي عبده عن الأعمال التليفزيونية والسينمائية منذ فترة، وكان آخر مسلسلاتها "يا أنا يا أنتِ" مع سمية الخشاب في رمضان 2015.

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