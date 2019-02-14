بالصور| نيكولا معوض يحتفل بعيد الحب مع "محاربات السرطان"

احتفل الفنان نيكولا معوض مع محاربات مرض السرطان، اليوم، في مستشفى بهية، وحرص على توزيع الورود عليهن بالمستشفى.

وظهر في الصور، التي نشرتها الصفحة الرسمية لـ مستشفى بهية عبر "فيس بوك"، أثناء توزيعه الورود على المرضى في المستشفى.

جاء ذلك في زيارة مفاجأة للمستشفى، شارك خلالها المقيمات والعاملات وبعض المتطوعين الشباب الاحتفال بعيد الحب، وعبّر عن مدى دعمه للمؤسسة، واستعداده الدائم للتطوع في أي وقت.

يذكر أن آخر اعمال الفنان نيكولا معوض مسلسل طلعت روحى، بطولة إنجي وجدان وإسلام ابراهيم، تدور احداثه من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف انسانا على التعايش مع ظروف اخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها.

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