بالصور| "حرب باردة" بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بسبب "حلاوة": "العرض مستمر"

"حرب بادرة" تشتعل بين حين وآخر، بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، عبر منابر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصل كل منهن رسالة للأخرى.

رصد "هن" أهم المواقف البارزة بين "ياسمين" و"ريهام"، نعرضها خلال الفقرات التالية:

نشرت "ياسمين" عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، عددا من الصور عبارة عن باقة كبيرة من الورد الأحمر، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن "أحبك ياسو" باللغة الإنجليزية، بمناسبة عيد الحب.

وعلقت "ياسمين" على الهدية، قائلةً:"بردو لا"، و"وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها أن طليقها وزوج "ريهام" رجل الأعمال محمد حلاوة، أرسل لها الورود، فضلا عن إضافة صورة لمقطع من أغنية لأم كلثوم "فات الميعاد": "عايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان".

وردت "ريهام"، على ما كتبته "ياسمين"، بمقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة، الذي قال: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

إعلان الزواج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يتم إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.

"الكادر نفسه"

نشرت "ياسمين" صورة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو يقبلها، ولكنها أخفت جزء من وجه زوجها، في أغسطس 2018، قبل أشهر من إعلانها طلاقها رسميا منه.

وفعلت "ريهام" الأمر نفسه، حيث نشرت ريهام صورة أخرى، في 1 يناير 2019، عبر "انستجرام"، وظهرت خلالها، وهي تلتقط السيلفي وآخر يحتضنها، لكنها أخفته من الصورة، باستثناء يديه الملتفتان حول خصرها، قبل أسابيع من إعلانها زواجها

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وتزوجت ياسمين من حلاوة عام 2001، كزوجة ثانية، ورُزقت منه بطفل وطفلة "ياسمين- وسيف الدين"، حيث كان متزوجًا من امرأة أخرى خارج الوسط الفني، ولديهما 4 أولاد، وتقبلت ياسمين حينها الوضع، كزوجة ثانية.

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