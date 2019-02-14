محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي تختلف زيادة الوزن بناء على نمط الحياة اليومية من نظام غذائي وحركة وغيرها، لكن يبدو أن الحالة الاجتماعية تلعب دورا في زيادة الوزن أو الحفاظ عليه. لمزيد من القراءة عن المرتبطون أم السناجل أكثر عرضة لزيادة الوزن اضغط هنا

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