بالصور| "دون ذكر اسمه".. ريم البارودي تشكر "رجل مجهول" على هدية الـ"فلانتين"

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لهدية عيد الحب الـ"فلانتين"، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة هدية "بنية" اللون، مزينة برسومات "قلوب" وكلمة "بحبك" باللغة الأنجليزية، والتي علقت عليها: "شكرًا كثيرًا لجنتل مان، لكل ما يفعله دائما، لكي يجعلني سعيدة"، دون ذكر اسم مقدم تلك الهدية.

يذكر أن ريم البارودي انفصلت عن الفنان أحمد سعد، منذ أكثر من عام، وبعدها تزوج من الفنانة سمية الخشاب في حفل عائلي.

​