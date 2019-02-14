مها أحمد تحتفل بعيد الحب مع زوجها: "كل حب وإنت طيب يا نجم النجوم"

احتفلت الفنانة مها أحمد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد الحب مع زوجها مجدى كامل.

ونشرت مقطع فيديو يحتوى على مجموعة من الصور تجمعها بزوجها واختارت أغنية "كل حب وإنت طيب يا راجل يا طيب"، للفنانة صباح، وعلقت عليها قائلة: "كل حب وإنت طيب يا نجم النجوم ياكبير قوي".

وانهالت التعليقات على الفيديو حيث علق أحدهم: "كل سنة وانتو طيبين وبخير وربنا يسعدكم دايما يارب"، وقالت أخرى: "إيه الجمال ده".

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