"هحبك طول العمر".. زوج بالغربية يحتفل بعيد الحب بـ"لافتات رومانسية"

على طريقة "روميو وجولييت"، رموز العشق والرومانسية، لجأ زوج إلى كتابة لافتات كبرى و"بانرات"، بشوارع الغربية، بها عبارات مشتركة منها "يا أم العيال هحبك طول العمر"، و"بموت في أمك وربنا يخليكي ليا طول العمر"، احتفالا وتعبيرا عن حبه لزوجته "م"، في لافتة جديدة من نوعها، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب اليوم.

فوجئ أهالي بمدينة طنطا، بتعليق لافتات في عدد من الشوارع برسومات عبارة عن قلوب وجمل منها: "زوجتي الحبيبة"، "لأخر العمر بموت فيكي"، "عيد الحب أحلى معاكي"، وهو ما لاقى إعجاب المترددين على تلك الشوارع.

قالت نجلاء إبراهيم، طالبة بكلية التجارة، إنها تفاجأت باللافتة وما تضمنته من عبارات ورسومات، خاصة وأن اللافتة هذه المرة للتعبير عن الحب فقط، موضحة: "اللافتة دي غير كل اللافتات السابقة اللي كانت تحتوي عبارات بالصلح وإنهاء الزعل.. فهي لافتة تعبر عن الحب فقط".

فيما أكد ميدو صلاح، طالب، أن اللافتة في حد ذاتها ليست بالأمر الغريب، فهو أصبح أمرا طبيعيا يجدونه كل فترة ولكن الجديد أنها مع احتفالات عيد الحب ومن زوج إلى زوجته.

ومن جانب أخر، تشهد محلات بيع الهدايا والورد، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين على شراء الهدايا في عيد الحب إلى محبوبيهم، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد ووجود موجة من الصيقع تصاحبها رياح متوسطة، إلى جانب ارتفاع الأسعار مقارنة بأسعار العام الماضي.

وقال عماد إبراهيم، صاحب محل ورد، إن هذا العام تشهد الورود أسعارا أعلى من أسعار العام الماضي بـ 25%، وهو ما سبب ضعف الإقبال إلى جانب تصادف الاحتفالات مع حالة الطقس السئ التي تتعرض لها البلاد.

كما حرص عدد من "الكابلز"، والأزوج على التجمع داخل "كافيهات" عامة وأندية شعبية للاستمتاع بأجواء عيد الحب من خلال متابعة الاحتفالات، وسماع الأغاني الرومانسية عبر مكبرات صوت تنتنشر بالميادين وداخل الأندية.

ويحتفل العالم 14 فبراير من كل عام، بعيد الحب أو عيد العشاق، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.

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