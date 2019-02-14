احذري.. استخدام بخاخ الأنف يسبب التهاب الجيوب الأنفية

نصحت الرابطة الألمانية للصيادلة من أن استعمال بخاخ الأنف المزيل للاحتقان لمدة طويلة قد يؤدي إلى إدمانه.

وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، أن خطورة ذلك تكمن في أن استعمال بخاخ الأنف بشكل زائد عن الحد يُلحق ضرراً بالأغشية المخاطية المبطنة للأنف، ما يرفع بدوره خطر نزيف الدم والإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح الرابطة باستعمال بخاخ الأنف بمعدل لا يزيد عن 3 مرات يومياً ولمدة أسبوع تقريباً.

وللتوقف عن استعمال بخاخ الأنف ينبغي تقليل الجرعة بالتدريج، حيث يمكن في البداية استعمال بخاخ الأنف المخصص للرضع والأطفال، ثم الاقتصار على استعمال بخاخ الأنف المحتوي على محلول ملحي وبدون أية مواد فعالة.

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