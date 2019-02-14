متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالفيديو .. سوء الاحوال الجوية تنكد على العشاق فى عيد الحب
تسبب سوء الاحوال الجوية فى عدم الاحتفال بالفلانتين, نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وهبوب عاصفة ترابية على اماكن متفرقة بالقاهرة والجيزة، وحذرت هيئة الارصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية وعاصفة رملية خلال الفترة الحالية
ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية بارد على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" إن طقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار على أنحاء الجمهورية، ونشاطا للرياح المثيرة للأتربة قد تصل إلى العاصفة مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.
وأضاف "عبدالعال"، أن ذروة الموجة الباردة تصل حدتها غد الجمعة.
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