تألقي بالمجوهرات الحمراء في عيد الحب بتوقيع أشهر العلامات العالمية

في عيد الحب لا صوت يعلو على ألحان اللون الأحمر، فهو لون الأنوثة والغواية والمشاعر المتقدة وخير مُعبّر عن الرومانسية في هذا اليوم الحافل بالمحبة.

وفي المجوهرات يأتي الياقوت الأحمر في مقدمة الأحجار التي توفّر لمسة لونية حمراء غنية وراقية في الإطلالة، فتدخر الجميلات هذا الحجر الساحر ليزين السهرة بالأناقة والفخامة، واليوم انتقينا لك هذه المجموعة الفاتنة من مجوهرات الياقوت الأحمر والتي ستزين إطلالتك في عيد الحب بسحر المشاعر والرومانسية لتكون أبلغ تعبير عن الحب..

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أزياء شانيل الراقية لربيع صيف 2019 ‏

من علامة "شوميه" نختار عقد Soir de Fête الخلاب من أحدث إبداعات العلامة الفرنسية بأنوثة ناعمة تتألق في تفاصيل الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأحمر بشكل الاجاصة، ومن علامة جورج حكيم نختار أسورة متألقة بالفخامة مغزولة بأناقة الذهب الأبيض والأصفر مع بريق الماس لتعانق الأيدي بسحر الياقوت الأحمر البورمي بقصة بيضاوية.

ونختار قلادة Twombly الساحرة بتصميمها الاحتفالي المفعم بالمرح من وحي زينة الحفلات بجمال الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأحمر بشكل الاجاصة، من علامة "غراف"، أما من "فايدي" فنختار خاتم نابض بالفخامة والتألق ليعانق الأنامل بالترف في تصميم من الذهب الأبيض والماس مع أحجار الياقوت الأحمر ويتوسطه حجر ياقوت أحمر كابشون خلاب.

ومن علامة "هاري ونستون" نختار أقراطا فاتنة بتصميم حافل بالأنوثة والشاعرية يدللك بأناقة النجمات في تألق الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأحمر بقصة الاجاصة، ومن "شوبارد" نختار خاتم من مجموعة Magical Setting التي تكشف فيها العلامة عن قدراتها الابداعية في الترصيع بفخامة الذهب الأبيض والماس واحجار الياقوت الاحمر الساحرة.

أما من علامة "شانيل" نختار أسورة من مجموعة 1 Camélia. 5 Allures التي تعيد تمجيد زهرة الكاميليا المفضلة لدى غابرييل شانيل، بفخامة الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأحمر، ومن نختار خاتم متألق بالسحر والبريق في فخامة راقية من الذهب الأبيض والماس مع مجموعة خلابة من أحجار الياقوت الأحمر.

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