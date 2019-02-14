دراسة تحذر الحوامل: منتجات التنظيف تسبب ضررا لرئة الجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

قالت دراسة نشرت في مجلة The Lancet Planetary Health الأمريكية، إن الحوامل اللواتي يستخدمن منتجات التنظيف المنزلية التي تحتوي على مواد كيميائية، تسبب لهن ضررًا لصحة رئة الجنين وتعرضهن للخطر.

وأُجريت الدراسة على 1000 سيدة، ووجدت أن هناك صلة بين حالة الجنين الصحية عند تعرضه لمواد تنظيف تحتوي على "البارابين والفثالات وبيرفلورو ألكيل"، وهي مواد كيميائية تسبب مضاعفات في وظائف الرئة عند الأطفال حديثي الولادة.

كما كشفت الدراسة، التي لم تقتصر على مواد التنظيف فقط، أن بعض الأغراض يستخدمها الأشخاص دون إدراك لمدى خطورتها خاصة على صحة الحامل، مثل أكياس الفيشار التي تدخل في الميكروويف، وأوانى الطهي البلاستيكية خاصة عند تعرضها لدرجة حرارة عالية.

وتتنقل المواد الكيميائية إلى الجنين عن طريق الأم في حالة استنشاقها، أو عن طريق المشيمة في حال تناول المواد الغذائية.

والدراسة التي أجريت بمعهد برشلونة للصحة العالمية، والمعهد الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية، أجريت تجاربها على أشخاص من جنسيات مختلفة، مثل أسبانيا وفرنسا، واليونان والنرويج، ووجدوا أن هناك 85% من الأمهات يتعرض لهذه الخطورة أثناء فترة الحمل، وبعض الحالات ثبتت أن كثير من الأطفال بعد الولادة يعانون من مشكلات في الرئة والتنفس نتيجة لذلك.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الخلطات الطبيعة التي تساعدك على تنظيف المنزل بطريقة آمنة بحسب ما جاء في موقع Wiki how الأمريكي وذلك في السطور التالية:

تنظيف الأرضيات بخلطات طبيعية:

يمكنكم استخدام الخل مع بيكربونات الصوديوم، ووضع شرائح الليمون في الماء للحصول على رائحة قوية والتخلص من الميكروبات.. ولمزيد من النظافة يمكنكم استخدم قليل من صابون غسل الأطباق.

تنظيف الزجاج:

يمكنكم استخدام أكياس الشاي المستعملة في تنظيف الزجاج، قومي بوضع أكياس الشاي في ماء ساخن، واتركيها لتبرد حتى تتمكني من لمسها وقومي باستخدام قطعة قماش نظيفة، وبللي القماشة في ماء الشاي، وستلاحظين الفرق.

تنظيف الأثاث:

يمكنكم تنظيف الأثاث من خلال استخدام الليمون والخل، فقط قومي بتنظيف الأثاث من الأتربة، وتأكد من عدم وجود الأتربة على سطحها، وضعي قليل من الخل مع الليمون والماء وقومي بتنظيفها.