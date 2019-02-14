معرض ملابس في أوروبا يتحدى الصور النمطية عن موضة المحجبات

يكشف معرض "الأزياء الإسلامية المعاصرة" التنوع الغني لأسرع فئات الأزياء ديموغرافية في العالم , حيث يتحدث القرآن عن فضل الاحتشام، والعالم في الغرب على دراية بالحجاب التقليدي، لكن المرأة المسلمة تفسر دائمًا الدعوة إلى ارتداء ملابس محتشمة إسلامية بطرق مختلفة ، مع أساليب تسمح بالإبداع الشخصي والاتساق مع الموضة.

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ويتحدى معرض "الأزياء المسلمة المعاصرة" ، الذي افتتح في متحف دي يونغ في سان فرانسيسكو ويتجه الآن إلى متحف أنغواندت كونست في فرانكفورت ، الصور النمطية عن كيفية تعامل المرأة المسلمة مع التصاميم الجريئة للمصممين المسلمين مثل فايزة بوقصة ، بالإضافة إلى كيف تتعامل العلامات التجارية الغربية مثل "كريستيان ديور" و"نايكي" مع احتياجات النساء المسلمات ، وهو قطاع موضة سريع النمو تبلغ قيمته 44 مليار دولار سنويًا.

ويبرز كتاب عن المعرض المعاصر "أزياء مسلمة عصرية" بتصوير فوتوغرافي غني ومقالات ثاقبة وروايات شخصية تستكشف كيف تتشكل الأزياء النسائية المسلمة ، من أزياء الشارع إلى الأزياء الراقية ، من خلال الثقافة المحلية والاتجاهات العالمية والمعتقدات الدينية والخيارات الشخصية.

وتقول المنسقة جيل دايلاندرو ، التي نظمت المعرض "الأزياء في أفضل حالاتها عندما يتكيف كل منها مع احتياجات المجتمع ويعكس تياراته الاجتماعية والسياسية" , مضيفة "إنه في هذه اللحظة التحولية نجد الآن موضة محتشمة تناسب النساء المسلمات."

ويمكن الحصول على كتاب "الموضة الإسلامية المعاصرة" الآن من خلال بريستيل للنشر , كما يتم افتتاح معرض "الأزياء المعاصرة للمسلمين" في متحف Angewandte Kunst في فرانكفورت في 4 أبريل / نيسان 2019.

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