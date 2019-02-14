عطر "الدبّ الدمية" يعود بلمسات إضافية أكثر نعومة

طرحت "موسكينو" MOSCHINO، الإصدار الثاني الفريد هذه المرّة لعطر "الدب الدمية" أو "TOY 2" في زجاج يكشف عن لمسات إضافية منحته سحرًا أكثر من أي وقتٍ مضى. القارورة والتوضيب 1. تُعدّ القارورة المميّزة من دون شكّ واحدة من القوارير الأكثر أيقونيّة الموجودة على رفوف محلات أفضل العطور حول العالم. 2. يأتي عطر TOY 2 الجديد للنساء من "موسكينو" MOSCHINO ضمن قارورة زجاجيّة شفافة تتمتّع بلمسات نهائيّة غير شفافة. 3. الغطاء رأس الدب، مع ياقة ذهبيّة في الأسفل من أجل الحصول على لمسة من التأنّق. 4. تعرض العلبة بشكلٍ فوريّ تصميم وشكل محتوياتها. العطر • تترافق الحيويّة المتألّقة لبرتقال المندرين وتفاح "غراني سميث" مع الدرجات الرقيقة الغنيّة برائحة أزهار الماغنوليا، فتكشف عن عطر منعش ومبهج. • يتمّ تعزيز بتلات الياسمين النقيّة والأنيقة عبر الدرجات المخمليّة للفاوانيا والوجه الغنيّ برائحة الفاكهة للكشمش الأبيض. • ويعبّر خشب الكهرمان وخشب الصندل عن بُعد مغلّف ومرهف، في حين يضيف المسك المتبلور التألّق والنعومة. قد يهمك أيضا:أفضل عطور" شانيل لرائحة" منعشة تدوم طويلًا افضل عطور "جيفنشي" للتمتع بسحر وجاذبية في امسياتك الراقية