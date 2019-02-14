"جوتشي" تطرح "الحذاء القذر" بسعر يصدم المتسوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

طرحت شركة "جوتشي" الشهيرة للأزياء، حذاءً فريدًا من نوعه، في الآونة الأخيرة، لكن عددا من عشاق الموضة أبدوا صدمتهم بسبب ألوانه "المقززة"، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

ويصل سعر الحذاء إلى 800 دولار أمريكي، يبدو "قذرا" من خلال ألوان توحي بارتدائه لفترة طويلة.

وتقول جوتشي إن المنتج الذي أثار جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية، متاح بعدة ألوان، وأضافت أنه مستلهم من تصاميم تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

واستبعد بعض المعلقين أن يلقى الحذاء رواجا بين عشاق الموضة، ويقول أحدهم إن المنتج يبدو متهالكا كما لو أنه ألقي في القمامة قبل عشرين عاما كاملة.

وتابع دو بالو الذي لم يشارك في الدراسة "ولهذا فإنها تعرض آلية أخرى ذات وصف فريد تقف وراء بعض التأثيرات الداعمة للمناعة المترتبة على النوم".