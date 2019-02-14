لن تنساها.. 8 أفكار لمفاجأة زوجتك في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يوم الفلانتين مناسبة خاصة يسعى فيها الأزواج لإسعاد زوجاتهم بتجديد عهود الحب والوفاء، وذلك عن طريق العبارات الرومانسية والهدايا المميزة من وحي هذه المناسبة.

وإذا كنت ترغب بأن يكون عيد الفلانتين هذا العام مميزًا عن الأعوام السابقة، نقدم لك مجموعة من الأفكار لمفاجأة زوجتك، ليبقى هذا اليوم محفورًا في ذاكرتها طويلًا، بحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن "نيوز 8" الإلكتروني:

1- دلل زوجتك برحلة تسوق تشتري فيها ما تشاء من ملابس وإكسسوارات، قبل أن تتوجها سوياً إلى مطعم مميز لعشاء رومانسي في أجواء ساحرة.

2- استئجار سيارة ليموزين فاخرة لتمنح زوجتك شعورًا بالتميز، أو يمكن أن تكون أكثر رومانسية، إذا استطعت أن تأخذها برحلة في عربة يجرها حصان في أرجاء المدينة.

3- تعلما معًا شيئًا جديدًا، مثل تعلم درس في اللغة، أو إتقان طهي وصفة طعام، فهذا الأمر يبقى ذكرى مميزة لن تنساها زوجتك.

4- حضر وجبة الفطور في الصباح الباكر، واحملها لزوجتك إلى السرير، ستكون هذه مبادرة رائعة من جانبك لبداية يوم سعيد آخر في حياتكما.

5- حول منزلك إلى ملاذ رومانسي لك ولزوجتك، وامنحها جرعة زائدة من الدلال في هذا اليوم، من خلال جلسة تدليك أو حمّام رومانسي مع بتلات الورود على ضوء الشموع والموسيقى.

6- لا تدعها تدخل المطبخ هذا اليوم، بل شمّر عن ساعديك، وابدأ بتحضير وجبة طعامها المفضلة، ولا بأس بأن تستعين بوصفات الطعام المتوفرة على الإنترنت لفعل ذلك.

7- حاول أن تكون مبدعًا ومبتكرًا في يوم الفلانتين، عند طريق ممارسة ألعاب مسلية مع زوجتك، ويمكن أن تقدم لها الهدايا بطريقة غير تقليدية، مثل إخفائها في مكان ما من المنزل، وتقديم التلميحات التي تساعدها للعثور عليها، كأنها تبحث عن كنز مفقود.

8- عيد الفلانتين مناسبة مميزة لاستعادة ذكريات أول لقاء بينكما، لذلك سيكون من المناسب أن تعيد تحضير أجواء ذلك اللقاء، لتعبر لها عن مدى سعادتك بأول يوم اجتمعتما فيه.