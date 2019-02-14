حيلة ذكية للعثور على المجوهرات المفقودة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا شك أن فقدان قطعة من المجوهرات في المنزل أمر يبعث على الإحباط، حيث يصعب العثور عليها، خاصة إذا كان حجمها صغيرًا، ولا يمكن رؤيتها بسهولة.

لكن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شارك أخيرًا حيلة ذكية، وبسيطة في نفس الوقت، تساعدك للعثور على قطع المجوهرات الصغيرة، باستخدام مكنسة الكهرباء، بحسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي.

الحيلة تعتمد على شفط الأشياء الصغيرة التي يصعب العثور عليها في المنزل، وتحتاج إلى مكنسة كهربائية، وفردة من الجوارب، بالإضافة إلى رباط من المطاط.

أولاً عليكِ إزالة القطعة الأمامية للمكنسة الكهربائية، لتبقى الفوهة الدائرة للخرطوم مكشوفة، ثم ألبسيها فردة الجوارب، وثبتيها بالرباط المطاطي بشكل جيد، واكنسي الزوايا والأماكن الضيقة التي يمكن أن تكون قطعة المجوهرات قد سقطت فيها.

وتساعد هذه الطريقة في العثور بسهولة على قطع المجوهرات، حيث تُشفط كافة الأشياء الصغيرة، بينما تتكفل فردة الجوارب بمنع شفطها إلى داخل المكنسة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.