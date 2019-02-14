دراسة: يمكن مقاومة الرغبة في تناول أطعمة غير صحية بمجرد شمّها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن مقاومة الرغبة الشديدة التي تنتاب البعض منا في تناول وجبة غذاء غير صحية، مثل البرجر والبطاطس المحمرة والآيس كريم بالبسكويت، بمجرد شمّ الطعام الذي ترغب فيه.

واكتشف الباحثون في جامعة ساوث فلوريدا الأمريكية وجود علاقة مباشرة بين الفترة التي يقضيها المرء في شم نوع من الطعام والرغبة في تناوله، وأجروا سلسلة من الاختبارات تعرَّض فيها الأشخاص لرائحة طعام صحي وغير صحي، وفقًا لموقع جريدة "البيان" الإماراتية.

وتبيَّن أن هؤلاء الذين تعرضوا لشمّ البسكويت لمدة 30 ثانية كانت النتيجة أكثر ترجيحًا في تناوله، بالمقارنة بهؤلاء الذين شموا البسكويت لأكثر من دقيقتين، والذين تناولوا فراولة كانت موضوعة أمامهم مع البسكويت.

وأوضح الدكتور ديبايان بيزواز المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التسويق في جامعة ساوث فلوريدا لجريدة الواشنطن بوست أن السبب يرجع في أن المخ لا يفرق بالضرورة بين مصدر المتعة الحسية، مثل التذوّق أو الشم.

وأضاف أن الرائحة المحيطة يمكن أن تكون وسيلة قوية لمقاومة الرغبة في تناول الأطعمة.