قالت الفنانة ندى رحمي، إن نظرة السناجل لعيد الحب تختلف تمامًا عن المرتبطين، حيث يصبّرون أنفسهم بمقولة "الحب للناس التوتو وإحنا بتوع شغل ونجاح"، معربة عن إعجابها الشديد بوجهة نظرهم.
وأضافت "رحمى" خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، عبر فضائية "ON E"، أن هناك نوعية أخرى تعد الأفضل من وجهة نظرها وهم الأشخاص الذين يهتمون بحياتهم العملية.
وتابعت: "هؤلاء ينظرون إلى هذا اليوم باعتباره يومًا لتدليع الكرش.. الأكل هو الصديق الوفي لهم ومن ثم النوم".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى رحمي: البعض يحتفل في "الفلانتين" بالأكل.. "بيدلعوا كرشهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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