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الشعر الكيرلي واحد من أبرز "التسريحات" التي تفضلها الفتيات، وخاصة فئة الشباب، خلال الفترة الأخيرة.
وتفضل العديد من الفتيات الشعر المموج، في العديد من المناسبات، حيث لم يعد مقتصرًا على الجامعات، أو التنزهات الصباحية فقط.
وتواجه تلك الفئة من الفتيات مشكلة بيوم زفافهن، حيت لم تستطع أغلبهن ملائمة الخصلات المموجة، مع التاج أو طرحة الزفاف، خاصة أن التسريحات "الليس"، والشينيون، أو الكعكات الكلاسيكية، هي المسيطرة على تسريحات العروس.
ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لفتيات بيوم زفافهن، اعتمدن على الشعر الكيرلي، لتستوحى إطلالتك منهن:
كانت هذه تفاصيل خبر لصاحبات الشعر الكيرلي.. استوحي إطلالتك يوم زفافك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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