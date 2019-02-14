الامارات | تريفور نواه يعود إلى جزيرة ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن تريفور نواه يعود إلى جزيرة ياس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نواه زار جزيرة ياس عام 2017 وقدم عرضين. من المصدر
تستقبل جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، مجدداً النجم الكوميدي تريفور نواه، الذي سيقدم عرضين ضمن جولته العالمية الجديدة لعام 2019، التي تحمل عنوان «لاود آند كلير».
وسيحيي النجم الجنوب إفريقي والمقدم التلفزيوني أمسية ترفيهية، في 25 و26 أكتوبر المقبل، بقاعة دو في جزيرة ياس.
يشار إلى أن نواه زار جزيرة ياس عام 2017، وقدم عرضين كوميديين شهدا إقبالاً كبيراً.
يذكر أن نواه اشتهر بتقديم برنامج «ذا دايلي شو»، الحائز جائزة ايمي. وتصدر كتابه «مولود كجريمة: قصص من طفولة جنوب إفريقية»، قائمة أفضل مبيعات صحيفة نيويورك تايمز.
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