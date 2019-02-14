الامارات | «حكايات لطيفة».. بنكهة رومانسية الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «حكايات لطيفة».. بنكهة رومانسية الليلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راغب علامة ولطيفة. من المصدر
يحلّ النجم اللبناني راغب علامة، الليلة، ضيفاً على ثانية حلقات البرنامج الموسيقي الترفيهي الغنائي «حكايات لطيفة» الذي تقدمة الفنانة لطيفة، على قناة أبوظبي.
وسيتحدث «ملك الأغنية الرومانسية» خلال الحلقة التي تتزامن مع عيد الحب عن بداياته الفنية وأبرز محطاتها، إلى جانب الصعوبات التي واجهها خلال هذه المسيرة، وكيف تحداها وجعلت منه واحداً من بين أبرز الفنانين العرب، وشكلت له قاعدة شعبية تضم جميع الأعمار، بالإضافة الى علاقته بوالده وحياته الأسرية وتأثيرهما الكبير في مسيرته الفنية.
وسيقدّم راغب علامة خلال الحلقة مجموعة من أغانيه الحديثة والقديمة مثل «اللي باعنا خسر دلعنا»، إضافة إلى دويتو خاص مع «لطيفة» لبعض من الأغاني التي لاقت شعبية لدى محبي النجم اللبناني.
يشار إلى أن البرنامج يستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي، ليستعيدوا ذكريات زمن الفن الجميل.
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