بالفيديو| أسامة منير يكشف عن تعرضه للخيانة: "كنت حاسس إني منتصر"

كشف الإعلامي أسامة منير، عن تعرضه للخيانة من قبل حبيبته التي كان مرتبطا بها منذ أن كان عمره 18 عامًا.

وخلال استضافته مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة قناة "cbc"، ذكر بأنه علم بأن حبيبته كانت مرتبطة بشخص آخر، فتعامل مع الأمر بحكمة شديدة: "اتقابلنا إحنا الثلاثة وقلت له خلي بالك هي بتحبك جدًا وخلي بالكم من بعض وأنتم هتكونوا ألطف مع بعض".

وأوضح "منير" أنه شعر بأنه في حالة انتصار شديدة بعدما تعامل معها بهذه الطريقة "كنت حاسس إني خارج منتصر".

وعن طريقة تعامل "منير" مع أولاده أوضح قائلًا: "عندي ولدين 14 سنة و16 سنة، الصغير عنده أفكار رومانسية، لكن الكبير شاغل دماغه بالبلاي ستيشن".

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