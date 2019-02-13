عقب الإعلامي تامر أمين على فقرة عيد الحب التي قدمها هو والإعلامية ياسمين الخطيب خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلا إنه وجد تفاعلا كبيرا من وسائل التواصل الاجتماعي مع الفقرة، وبدأ التعليقات تأتي له بالتهئنة و"التحفيل".
وكشف "أمين"، موقف زوجته من الفقرة التي تم تسجيلها كنوع من السخرية قائلا: "مراتي صحتني الصبح بدل ما تجيب لي فنجان قهوة لقيت الصورة في وشي أول ما صحيت وبتسألني إيه ده، لغاية ما فهمت أنه كان تمثيل طبعا".
ورد "أمين" على سؤال الإعلامية ياسمين الخطيب عن هدية عيد الحب التي أحضرها لزوجته قائلا: "جبت لها قلبي، كل سنة بديها قلبي هدية".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين ردا على هدية عيد الحب لزوجته: "جبت لها قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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