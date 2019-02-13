تامر أمين عن حبه لياسمين الخطيب: "عليا الطلاق بالتلاتة تمثيل"

تحدث الإعلامي تامر أمين، في فقرة عيد الحب الذي قدمها هو وياسمين الخطيب خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، عن مدى وجود علاقة حب بينهما، قائلا: "والله العظيم تمثيل، عليا الطلاق بالتلاتة تمثيل، وهزار بس".

وأشار إلى أنه وجد تفاعلًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على فقرة "عيد الحب"، التي قدمها البرنامج وأعلن عنها بالأمس، ما بين "سف" و"تحفيل" وتهنئة.

بينما قالت "ياسمين": "كنا فاشلين في التمثيل في الفقرة دية بشكل كبير، وحاولنا نشرب 2 لمون، عشان يظهر على وشنا مشاعر حقيقية، بس فشلنا".

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب، نشرت صورة بالأمس لها بصحبة الإعلامي تامر أمين احتفالا بعيد الحب، وهما يجلسان على منضدة عليها كوبان ليمون، والأخير يمسك في يده وردة و"دبدوب" يقدمهما لها، وهو ما أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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