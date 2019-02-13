حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة المطربة الإماراتية أحلام، بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ونشرت صورة تجمعها بالفنانة أحلام وعلقت قائلة: "أسعد عيد ميلاد لأحلى أحلام، أتمنى لكم كل التوفيق.. وأن تتحقق كل أحلامك، أحبك".
وكانت الفنانة اللبنانية إليسا توجهت الى العاصمة البلجيكية بروكسيل قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، وذلك لخضوعها لعملية جراحية في يدها اليمنى بسبب انتفاخها بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.
وطمأنت "إليسا" جمهورها على صحتها فور وصولها إلى بروكسيل، عبر حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت: "وصلت بروكسيل، أنا بخير، فقط اشتقت اليكم وأستمتع بقراءة تغريداتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تهنىء أحلام بمناسبة عيد ميلادها: "أسعد عيد ميلاد لأحلى أحلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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